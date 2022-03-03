SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI - Son Dakika
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SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI

03.03.2022 11:36

Ankara kara yolunda sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sebebiyle, ağır tonajlı araçlar belirlenen noktalarda bekletilmeye başlandı.

SAMSUN- Ankara kara yolunda sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sebebiyle, ağır tonajlı araçlar belirlenen noktalarda bekletilmeye başlandı.

Samsun'da sabah erken saatlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Samsun - Ankara kara yolunu kullanan TIR'ların kayarak trafiği aksatmaması için yol kenarlarına bekletilerek geçişlerine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri de yolda küreme çalışması yürütüyor.

SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI
SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI
SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI
SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI
SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI
SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI
SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI
SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI
SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI

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Samsun, Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI KARAYOLU ULAŞIMINI AKSATTI - Son Dakika


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