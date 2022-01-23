Samsun'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Samsun'da etkili olan kar yağışı, Samsun- Ankara kara yolunda ulaşımın güçlükle sağlanmasına neden oluyor.

Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Samsun-Ankara kara yolu Kazancı, Mahmutlu, Tekke, Söylemiş ve Karadağ rampalarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu başkanlığındaki Türk Kızılay Kavak Şubesi ile AK Parti Gençlik Kolları tarafından, yolda bekleyen araç sürücülerine sıcak içecek ile kumanya desteğinde bulunuldu.

Kavak Belediyesi karla mücadele ekipleri de Samsun-Ankara kara yolunun geliş ve gidiş istikametlerinde servis yollarını ulaşıma açık tutmak için çaba harcıyor. İlçede ulaşıma kapanan cadde ve sokaklar da Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu nezaretinde açılmaya devam ediyor.

Sürücülerin ve vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadele ekiplerince mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Sarıcaoğlu, vatandaşlara ve sürücülere mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kavak ilçe merkezinde 50 santimetre olan kar kalınlığının yüksek kesimlerde 120 santimetreye yaklaştığı öğrenildi.