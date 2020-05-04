Samsun'da karakılçık buğdayı yeniden hayat bulacak - Son Dakika

Anadolu topraklarında yetişen en kaliteli tarımsal türlerden biri olan ve yıllar içinde yok olma ile karşı karşıya kalan karakılçık buğdayının Samsun'da atalık tohumla yeniden üretimi hedefleniyor.

Atakum Belediyesince başlatılan çalışmayla 5 bin metrekarelik arazide yetiştirilen ata yadigari buğday, gelecek yıl çiftçilere tohumluk olarak dağıtılacak. Bir sonraki yıl ise yaklaşık 55 bin metrekarelik alandan elde edilen mahsülün, Türkiye genelinde satışa sunularak Atakumlu üreticinin kalkınmasına destek sağlanması amaçlanıyor.

Başakları siyah tüylü, sert yapıda olması nedeniyle geleneksel yöntemlerle öğütülen karakılçık buğdayından elde edilen un, piyasada yüksek fiyatlar ile alıcı bulabiliyor. Diğer türlere göre protein ve besin değeri yüksek olan karakılçık, yüksek lifli yapısı, mineral ve vitamin yönlerinden zenginliğiyle biliniyor.

Kırsal mahallelerin üretimle kalkınması için Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin öncülüğünde kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan tarımsal türlerin yaşatılması için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Atakum'da kurulma aşamasında olan Kırsal Kalkınma ve Kadın Emeği Kooperatifi'nin koordinasyonuyla karakılçık için alım garantili üretim programı uygulanacak.

Karakılçık buğdayından elde edilen un özel olarak paketlenerek, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yerel yönetimler tarafından açılan gıda marketlerinin yanı sıra ekonomik gücü yüksek tüketicilere butik gıda ürünleri sunan noktalarda satışa sunulacak.