Samsun'da karantina altındaki gurbetçilere Ramazan nostaljisi - Son Dakika
Son Dakika Genel Samsun'da karantina altındaki gurbetçilere Ramazan nostaljisi - Son Dakika

Samsun'da karantina altındaki gurbetçilere Ramazan nostaljisi

33 dakika önce

Samsun'da karantina altındaki gurbetçilere Ramazan nostaljisi Karantina altındaki gurbetçilere eşsiz konser Samsun'da karantina altında kalan 362 Türk vatandaşına iftar öncesi çeşitli etkinler düzenlenerek Ramazan nostaljisi yaşatıldı.

Samsun'da karantina altındaki gurbetçilere Ramazan nostaljisi

Karantina altındaki gurbetçilere eşsiz konser

SAMSUN - Samsun'da karantina altında kalan 362 Türk vatandaşına iftar öncesi çeşitli etkinler düzenlenerek Ramazan nostaljisi yaşatıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Belediyesi konservatuvarı ekipleri ise eşsiz bir konser verdi.

Ürdün ve Almanya'dan uçakla Samsun'a getirilerek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'nde yer alan Kredi Yurtlar KurumuMünevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen Türk vatandaşlarına iftar öncesi bir takım etkinlikler düzenlendi. İlk olarak konservatuvar ekipleri eşsiz marşlar, türküler ve ilahilerden oluşan bir konser verdi. Akabinde Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterisi yapıldı. KYK personeli ise iftar vakti öncesi ise karantinadaki vatandaşlara lokma tatlısı dağıttı.

"Vatandaşlarımız Ramazanı iliklerine kadar yaşasın istedik"

Karantina altındaki vatandaşları memnun etmek adına her türlü hizmeti yaptıklarını ifade eden Samsun İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "14 gün boyunca gurbetçilerimizi ağırlıyoruz. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatlarıyla, buraya gelen vatandaşları kendi yuvalarındaki sıcaklığı ile beraber ağırlıyoruz. Burada vatandaşlara Ramazan nostaljisi yaşatmak istedik. Burada ilahiler, türküler, marşlar söyledik. Unutulmaz Hacivat ve Karagöz oyunumuz oynandı. Ramazan'ın olmazsa olmazı lokma tatlısı ve pidesini dağıttık. Gurbetçilerimiz Ramazanı tam iliklerine kadar hissetsinler istedik. Bizim amacımız buradaki gurbetçileri memnun edebilmektir. Bakanlığımız ayrıca buradaki insanlara spor malzemesi, hijyen malzemesi ve kitap gönderdi. Burada her kurum tam el birliği ile beraber vatandaşların bütün ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz" dedi.

Samsun'da karantina altındaki gurbetçilere Ramazan nostaljisi

Karantina, Samsun, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 09:02 Kaynak: İHA


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