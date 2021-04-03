Samsun'da karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 3 bin 460 lira ceza - Son Dakika

Samsun'da jandarma tarafından yapılan HES kontrolünde karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 3 bin 469 lira idari ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün saat 13.30 sıralarında Çamlıyazı Mahallesi'nde yapılan yol kontrol uygulamasında HES sorgusu yapılan B.T. isimli şahsın evinde karantinada kalması gerekirken dışarıda olduğu tespit edildi. 112 filyasyon ekibine haber verildi ve söz konusu şahıs sağlık ekipleri tarafından evine götürülürken jandarma ekipleri de B.T.'ye 3 bin 469 lira para cezası uyguladı. - SAMSUN