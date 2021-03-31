Samsun'da 50 bin 762 HES kodu sorgulandı, karantinayı ihlal eden 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da 50 bin 762 HES kodu sorgulandı, karantinayı ihlal eden 5 kişi yakalandı
31.03.2021 10:07
Samsun'da bir gün içinde 50 bin 762 HES kodu sorgulaması yapılırken, karantina tedbirlerini ihlal eden 5 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Samsun'da bir gün içinde 50 bin 762 HES kodu sorgulaması yapılırken, karantina tedbirlerini ihlal eden 5 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Mart Salı günü saat 08.00 ile 31 Mart Çarşamba günü saat 08.00 arasında yapılan denetim, sabit yol ve şok uygulamalarda 50 bin 672 şahsın HES kodu sorgulandı. HES sorgusunda izlemi ihlal eden 5 şahıs hakkında tutanak tutularak işlem yapıldı.
Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 747 şahıs adreslerinde denetlenerek adresinde bulunmayan 1 şahsa da idari işlem yapıldı. - SAMSUN
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