Samsun'da karantinada olması gerekirken işe giden kadına idari işlem uygulandı - Son Dakika

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olması nedeniyle karantinada bulunması gereken, ancak çalışmaya giden kadın hakkında idari işlem yapıldı.

Canik Jandarma Komutanlığında görevli filyasyon ekipleri, Gödekli Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmada, Kovid-19 temaslısı S.A'nın (20) evde olmadığını, Asarcık ilçesinde tekstil fabrikasına çalışmaya gittiğini tespit etti.

Telefonla ulaşılan S.A, eve getirilerek karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri, S.A'ya, karantina tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uyguladı.