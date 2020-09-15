Samsun'da karantinayı ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Samsun'da karantinayı ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi

SAMSUN'da, Covid-19 testi pozitif ya da temaslı olup evinde karantinada olması gerekirken dışarıda olduğu tespit edilen 13 kişi, Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurduna ücreti kendilerinden karşılanmak üzere yerleştirildi, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da karantinayı ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi, System.String[]

SAMSUN'da, Covid-19 testi pozitif ya da temaslı olup evinde karantinada olması gerekirken dışarıda olduğu tespit edilen 13 kişi, Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurduna ücreti kendilerinden karşılanmak üzere yerleştirildi, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Samsun Valiliği'nden yapılan, Covid-19 testi pozitif ya da temaslı olup evinde karantinada olması gerekirken dışarıda olduğu tespit edilen 13 kişinin Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiğinin duyurulduğu açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda aldığımız kararlar çerçevesinde karantina koşullarını ihlal eden kişileri tespit ederek, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarımıza yerleştirmeye başladık. Maalesef daha uygulamanın ilk iki gününde karantina kurallarını ihlal eden 13 vatandaşımızı yurtlarımıza yerleştirmek ve haklarında TCK 195'inci madde uyarınca suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldık. Bu kişilerden 4 tanesi pozitif hasta, 9 tanesi ise pozitif hastalarla temaslı kişilerden oluşuyor. Karantina ihlali yapan vatandaşlarımızın 4 tanesi kamu kurumlarımızda yapılan HES kodu kontrolü sırasında, 7 tanesi emniyet güçlerimiz tarafından yapılan yol kontrollerinde, 2 tanesi ise Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından yapılan ev ziyaretlerinde tespit edildi."

Yurtlarda kalan kişi sayısının artmamasının temenni edildiği açıklamada, "Vatandaşlarımızın kurallara tam bir uyum göstererek bize yardımcı olmasını istiyoruz. Kurallara uyulmaması durumunda Samsun Valiliği olarak gerekli tüm önlem ve tedbirleri alma noktasında tereddüt etmeyeceğimizin de tüm kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum. Virüsü ancak maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarımıza uygun bir hayat biçimi sergileyerek; etrafımızda buna uymayan dostlarımızı arkadaşlarımızı gördüğümüzde de onları uyararak yenebiliriz" denildi.


Münevver Ayaşlı, Koronavirüs, Karantina, Kız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 16:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun'da karantinayı ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

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