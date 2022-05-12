Samsun'da Karayolu Trafik Haftası kutlandı - Son Dakika
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Samsun'da Karayolu Trafik Haftası kutlandı

12.05.2022 14:58
Samsun'da Karayolu Trafik Haftası kutlandı

Samsun'da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Samsun'da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Samsun Vali Zülkif Dağlı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, hafta dolayısıyla Ramazan Bayramı öncesinde farklı yerlerde emniyet ve jandarma güçlerinin faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Dağlı, "Trafik' deyince konunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü can güvenliği, çocuklarımızın, insanımızın güvenliği her şeyin üzerinde. Trafik, maalesef en acımasız düşman olarak karşımıza çıkmakta ancak trafik kurallarına uyduğumuz sürece bunlarla çok kolay şekilde mücadele edeceğimizi biliyoruz." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ise vatandaşların huzur ve güvenli şekilde seyahat etmeleri için kazadan kaynaklı ölümlerin 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması, 2050 yılında sıfıra yakın yerlere indirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından okullar arasında trafik konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Vali Dağlı, Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Zafer Yazıcıoğlu, polis memurları Güngör Keskin ve Gökhan Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesinde görevli trafik tim komutanları Astsubay Kıdemli Üstçavuş Şükrü Önal, Astsubay Çavuş Gözde Albayrak ve Uzman Jandarma 7 kademeli Çavuş Ali Araç'a da başarı belgesi verdi.

Daha sonra vatandaşlar, emniyet kemeri simülasyon aracına binerek trafik kazasında emniyet kemerinin önemini test etti. Seyyar trafik eğitim parkurunda da öğrencilere eğitim verildi.

Etkinlikte İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü stant açarak, araç gereç ve kullandıkları ekipmanlarını tanıttı. Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi de "UYUMA" ve "KADES" projesini anlattı.

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Malatya'da düzenlenen etkinliklerle Karayolu Trafik Haftası kutlanıyor Malatya'da düzenlenen etkinliklerle Karayolu Trafik Haftası kutlanıyor

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Kaynak: AA

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