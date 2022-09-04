Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Ahulu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen bir araç yolu karşıya geçmek isteyen karacaya çarptı. Karaca refüj kenarında telef oldu. Karayolları Müdürlüğü ekipleri karacayı bulunduğu yerden kaldırarak kamyonetin kasasına koyup gömmek üzere götürdü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım, Tragger, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da yola çıkan karaca araç çarpması sonucu telef oldu - Son Dakika

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