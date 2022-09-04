Samsun'da yola çıkan karaca araç çarpması sonucu telef oldu - Son Dakika
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Samsun'da yola çıkan karaca araç çarpması sonucu telef oldu

04.09.2022 13:07
Samsun'da yola çıkan karaca araç çarpması sonucu telef oldu

Samsun'da karayolunda yolu karşıya geçmek isterken aracın çarptığı karaca telef oldu.

Samsun'da karayolunda yolu karşıya geçmek isterken aracın çarptığı karaca telef oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Ahulu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen bir araç yolu karşıya geçmek isteyen karacaya çarptı. Karaca refüj kenarında telef oldu. Karayolları Müdürlüğü ekipleri karacayı bulunduğu yerden kaldırarak kamyonetin kasasına koyup gömmek üzere götürdü. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İlkadım, Tragger, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da yola çıkan karaca araç çarpması sonucu telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da yola çıkan karaca araç çarpması sonucu telef oldu - Son Dakika
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