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Samsun'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

7 saat önce

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde yabancı uyruklu üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.

Samsun'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi, System.String[]

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde yabancı uyruklu üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.

Adalet Mahallesi Muhteşem Süleyman Caddesi'nde ikametinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Gambiya uyruklu Alhagie Kandeh Kebbeh (31) arkadaşları tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Kebbeh'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yanında mangal ve içinde sönmüş kömür bulunan Kebbeh'in, karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor.

Kebbeh'in cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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