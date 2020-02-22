Samsun'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, torunu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, torunu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Samsun'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, torunu hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, torunu hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, torunu hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, torunu hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, un yapmak amacıyla Tahnal Mahallesi'ndeki su değirmenine giden Bilal Torun (65) ile torunu Aydın Torun'dan (22) uzun süre haber alamayan yakınları, değirmene gitti.

Dede ve torununu ısınmak için yaktıkları ateşin başında baygın şekilde bulan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.

Bilal Torun, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Aydın Torun ise Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Dede ile torununun karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Salıpazarı, Samsun, Aydın, Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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