Samsun'da karda yolda kalan vatandaşlara yardım eden polis memurları "ayın polisi" seçildi - Son Dakika

Samsun'da karda yolda kalan tırı, kazma küreklerle müdahale ederek kurtaran ve sulu kar yığını nedeniyle yolun karşısına geçemeyen vatandaşların çekpasla yolunu açan 4 polis memuru "ayın polisi" seçildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürü Ömer Urhal başkanlığında oluşturulan komisyon, ayın polislerini belirledi.

Komisyon, 16 Şubat tarihinde Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde karda yolda kalan ve trafiği engelleyen tırı, çevreden aldıkları kazma küreklerle kurtaran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Hüseyin Köroğlu ve Hakan Atak ile İsmet İnönü Bulvarı ile Atatürk Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta sulu kar yığını nedeniyle yolun karşısına geçemeyen vatandaşların çekpasla yolunu açan polis memurları Ahmet Deniz Çakır ve Emre Yüksel '2021 Şubat ayının polisi" seçti.

Polis memurlarının fotoğrafı, Emniyet Müdürlüğü binasının girişine asıldı.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, ayın polislerini tebrik ederek, "Polis memurlarımız, ilimiz trafik düzeninin daha güvenli ve huzur içinde yürütülmesinin sağlanmasında göstermiş oldukları duyarlı, özverili çalışmaları emniyet teşkilatımız ve Samsun Emniyet Müdürlüğümüzün imajına olumlu katkı sağladığından dolayı diğer mesai arkadaşlarına örnek teşkil etmesi açısından '2021 Yılı Şubat Ayının Polisi' seçilmişlerdir." ifadelerine yer verdi.