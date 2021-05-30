Samsun'da kardeşini kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan ağabey de hayatını kaybetti - Son Dakika

Vezirköprü iliçesinde, 8 Mayıs'ta samanlıkta elektrik akımına kapılan Keziban Kılıç ile onu kurtarmak isteyen ağabeyi Mesut Kılıç ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Keziban Kılıç hayatını kaybetmiş, Mesut Kılıç ise Samsun'a sevk edilmişti.

Yağınözü Mahallesi'nde, kardeşi Keziban Kılıç'ı (25) kurtarmak isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Mesut Kılıç (27), tedavi gördüğü özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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