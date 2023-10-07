Samsun'da Kardeşinin Eşi Tarafından Öldürülen Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

Samsun'da Kardeşinin Eşi Tarafından Öldürülen Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Samsun\'da Kardeşinin Eşi Tarafından Öldürülen Adamın Cansız Bedeni Bulundu
Son Güncelleme: 07.10.2023 17:48

Samsun'da, Bafra ilçesinde yol kenarında hareketsiz yatan Murat Bakar'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Şehri Bakar, ifadesinde Murat'ın başkasına aşık olduğunu söylemesi üzerine onu vurduğunu itiraf etti ve tutuklandı.

Samsun'da, yolda cansız bedeni bulunan Murat Ba kar'ın (33), kardeşinin eşi Şehri Bakar (22) tarafından tabancayla vurulup öldürüldüğü tespit edildi. İfadesinde "Murat başkasına aşık olduğunu söyledi. Ben de vurdum" diyen Şehri Bakar, tutuklandı.

YOLDAN GEÇENLER FARK ETTİ

Olay, 4 Ekim'de saat 12.00 sıralarında, Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi Nehri Sedde yolunda meydana geldi. Bölgeden geçenler, yol kenarında hareketsiz yatan erkeği fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen polis, ölen kişinin cebinden çıkan kimlikle, adının Murat Bakar olduğunu belirledi.

Yasak aşk yaşadığı kayınbiraderini, başkasına aşık olduğunu söyleyince öldürdü

VÜCUDUNDA 2 MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık görevlileri, Bakar'ın pompalı tüfekle vurulup hayatını kaybettiğini ve vücudunda da 2 mermi girişi olduğunu tespit etti. Jandarmanın incelemesinde, olay yerinde boş tüfek fişekleri bulundu.

"BİR SÜREDİR İLİŞKİMİZ VARDI"

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, Bakar'ı öldürdüğü iddia edilen, kardeşinin eşi Şehri Bakar'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehri Bakar, verdiği ifadede, "Murat ile bir süredir ilişkimiz vardı. Murat'ın kardeşi yani benim eşim cezaevine girdikten sonra ilişkiye yeniden başladık. Murat'la buluştuğumuzda bana, başkasına aşık olduğunu söyledi. Ben de onu vurdum" dedi. Şehri Bakar, dün çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Yasak aşk yaşadığı kayınbiraderini, başkasına aşık olduğunu söyleyince öldürdü
Kaynak: DHA

Bafra, 3. Sayfa, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kadın Samsun'da Kardeşinin Eşi Tarafından Öldürülen Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Kardeşinin Eşi Tarafından Öldürülen Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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