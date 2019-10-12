Son Dakika Haberleri: Samsun'da kardeşlere uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da kardeşlere uyuşturucu operasyonu

Samsun'da kardeşlere uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen iki kardeş ile onlara uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da kardeşlere uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen iki kardeş ile onlara uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları Ş.Ç. ile kardeşi K.Ç.'yi 497 gram bonzai ile birlikte yakaladı. Söz konusu kardeşlere uyuşturucu sattığı tespit edilen Y.K. de kendisine ait iş yerinde yaşları 18'den küçük 2 kardeşiyle birlikte 2 paket halinde 125,50 gram bonzai ile yakalandı. Yaşları küçük 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocuklar hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Ş.Ç. ve K.Ç. kardeşler ile Y.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:29 Kaynak: İHA
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