Samsun'da kargoyla uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika

Ekiplerin düzenlediği operasyonda Murat G, 7 bin 336 kapsül sentetik ecza ile yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a kargo yolu ile uyuşturucu gönderildiği bilgisini aldı.

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