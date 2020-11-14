"Karışık Hisler" kolaj bale eseri hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

"Karışık Hisler" kolaj bale eseri hazırlıkları sürüyor

14.11.2020 12:01

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2020 yılının son prömiyer eseri "Karışık Hisler" kolaj bale eseri ile sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2020 yılının son prömiyer eseri "Karışık Hisler" kolaj bale eseri ile sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

SAMDOB tarafından yılın son prömiyer eseri olarak sahnelenecek "Karışık Hisler"in provaları sürüyor.

SAMDOB sanatçılarının sahneleyeceği eserin bir bölümü olan "Amor Stelles"in koreografisini yürüten Devlet Opera ve Balesi Koreografı Tan Sağtürk, AA muhabirine, Samsun'da ilk kez SAMDOB ile çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Samsun'da çok iyi bir dans ekibi olduğuna işaret eden Sağtürk, "SAMDOB sanatçıları çok iyi. Ben kendi koreografimin hazırlıklarını yürütüyorum. Her gün sıkı şekilde çalışıyoruz. Çok zorlu bir süreç ama eser ortaya çıktığında çok güzel olacak. Çok iyi bir ekiple, çok iyi bir eser ortaya koyuyoruz. Klasik müziğin unutulmaz isimleri Bach ve Mozart'ın bestelediği eserlerden seçilen bölümleri kullanıyoruz. Bu bir ekip işi ve biz iyi bir ekip olduk." diye konuştu.

Sağtürk, bale eserinin prömiyerinin 21 Aralık'ta yapılacağını, ardından turne çalışmaları olacağını kaydetti.

Karışık Hisler kolaj bale eseri hazırlıkları sürüyor
Karışık Hisler kolaj bale eseri hazırlıkları sürüyor
Karışık Hisler kolaj bale eseri hazırlıkları sürüyor
Karışık Hisler kolaj bale eseri hazırlıkları sürüyor

Tan Sağtürk, Samsun, Opera, Bale, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Karışık Hisler' kolaj bale eseri hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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