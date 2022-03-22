Samsun'da karısını makasla yaralayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da karısını makasla yaralayan kişi gözaltına alındı

22.03.2022 15:49
Samsun'da karısını makasla yaralayan kişi gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşini darbederek makasla yaralayan şüpheli, yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşini darbederek makasla yaralayan şüpheli, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, gece Rasathane Mahallesi Aysu Sokak'ta Irak uyruklu N.H.M.A.A. isimli kadın ile eşi N.M.İ.A.S. arasında tartışma çıktı.

Eşi tarafından darbedilen ve makasla omuz ile göğsünden yüzeysel kesilerle yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

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İlkadım, Samsun, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da karısını makasla yaralayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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