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Samsun'da karısını öldüren sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi - Son Dakika

Samsun'da karısını öldüren sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi

15.12.2021 14:24
Samsun'da karısını öldüren sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, eşi Mihrican Ekmenci'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve mahkeme heyetince akıl sağlığı raporu istenen Oğuz Taner Ekmenci'nin akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, eşi Mihrican Ekmenci'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve mahkeme heyetince akıl sağlığı raporu istenen Oğuz Taner Ekmenci'nin akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Kasım'da görülen duruşmada, sanığın Adli Tıp 4. İhtisas Kurulundan akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için istenen akıl sağlığı raporu tamamlandı.

İhtisas kurulunca hazırlanan raporda, sanığın işlediği, "Eşi kasten öldürmek" suçu nedeniyle akıl hastası olup olmadığı, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığı, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalıp azalmadığı konuları incelendi.

Sanığın kurulda gerçekleştirilen muayenesindeki ifadesinin yer aldığı raporda, şu ifadelere yer verildi:

"2 çocuğu olduğunu söylerken ağlamaya başladı. 'Eşini sen mi öldürdün?' sorusu üzerine öldürmek istemediğini, 1,5 yıldır ayrı odalarda yaşadıklarını, iki defa ayrılma aşamasına geldiklerini söyledi. 'Kendi yarımı kestim diye pişmanım' dedi. Psikiyatrik tedavi ve yatışının olmadığını, alkol ve madde kullanmadığını ifade etti. Öz bakımı yeterli, iletişim kuruyor, duygulanımı olağan. Duygu durum hafif depresif, düşünce algılama ve soyutlama tabii, konuşma amaca varıyor. Cezai sorumluluğunu etkileyecek psikopatoloji saptanmadı."

Yapılan muayene sonucunda cezai sorumluluğuna etki eden, şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı aktarılan raporda, "Adli dosya tetkikinde sanığın suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadı. Bu duruma göre Oğuz Taner Ekmenci'nin sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kanaatine oy birliğiyle varılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

?Sanığın yargılanmasına 25 Ocak 2022'de devam edilecek.

Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yaptığı öğrenilen Mihrican Ekmenci (46) ile mühendis olan eşi Oğuz Taner Ekmenci (51) arasında 14 Şubat'ta Ulugazi Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıkmış, tartışma sırasında boğazından bıçaklanan Mihrican Ekmenci hayatını kaybetmişti. Oğuz Taner Ekmenci ise tutuklanmıştı.

Adli Tıp, İlkadım, Samsun, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da karısını öldüren sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi - Son Dakika


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