Karısını ve kızını sopayla darp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Karısını ve kızını sopayla darp eden şahıs tutuklandı

03.08.2022 17:10
Karısını ve kızını sopayla darp eden şahıs tutuklandı

Samsun'da karısını ve kızını sopayla darp ederek hastanelik eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da karısını ve kızını sopayla darp ederek hastanelik eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S.A.(49) adlı şahıs, eşi H.E.A. (49) ile kızı N.İ.S.A.'yı (20) evlerinde sopa ile darp ederek hastanelik etti. Genç kız ve annesi polise şikayette bulundu. İ.S.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan İ.S.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Kızına bir kız vurduğunu ve eşine vurmadığını ileri sürerek "Kasten yaralama ve tehdit" suçlarından nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.S.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısını ve kızını sopayla darp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karısını ve kızını sopayla darp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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