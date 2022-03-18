Samsun'da karla mücadele: 109 mahalleden 70'i açıldı - Son Dakika

Samsun'da karla mücadele: 109 mahalleden 70'i açıldı

SAMSUN Samsun'da kardan dolayı kapanan 109 mahalle yolundan 70'i belediye ekiplerinde açıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde etkili olan karla mücadelede çalışmalarını aralıksız sürüyor. Gece-gündüz devam eden çalışmalar sonucunda kent genelinde kapalı olan 109 mahalleden 70'inin yolu açıldı. Kapalı olan 39 mahallenin yolunun açılması içinde çalışmalar sürüyor.

Samsun kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının ilk anından itibaren herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun mesai harcayan ekipler kapanan yolların ulaşıma açılması için gece-gündüz çalışıyor.

161 operatör ve şoför, 125 işçi olmak üzere toplamda 286 personel sahada vardiyalar halinde aralıksız görev yapıyor. 30 greyder, 10 dozer, 20 traktör kepçe, 17 lastikli loder, 1 paletli loder, 50 kar bıçaklı kamyon, 15 arazöz, 18 mini case olmak üzere toplamda 161 adet kamyon ve iş makinası ile yürütülen çalışmalar sonucunda kent genelinde kapalı olan 109 mahallede aralıksız çalışmalar yürütülüyor. 70 mahallenin yolu ulaşıma açıldı. 39 mahalle yolunun açılması içinde çalışmalar sürüyor.