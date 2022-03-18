Samsun'da karla mücadele: 109 mahalleden 70'i açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da karla mücadele: 109 mahalleden 70'i açıldı

18.03.2022 16:17
Samsun'da karla mücadele: 109 mahalleden 70'i açıldı

Samsun'da karla mücadele: 109 mahalleden 70'i açıldıSAMSUN Samsun'da kardan dolayı kapanan 109 mahalle yolundan 70'i belediye ekiplerinde açıldı.

Samsun'da karla mücadele: 109 mahalleden 70'i açıldı

SAMSUN Samsun'da kardan dolayı kapanan 109 mahalle yolundan 70'i belediye ekiplerinde açıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde etkili olan karla mücadelede çalışmalarını aralıksız sürüyor. Gece-gündüz devam eden çalışmalar sonucunda kent genelinde kapalı olan 109 mahalleden 70'inin yolu açıldı. Kapalı olan 39 mahallenin yolunun açılması içinde çalışmalar sürüyor.

Samsun kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının ilk anından itibaren herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun mesai harcayan ekipler kapanan yolların ulaşıma açılması için gece-gündüz çalışıyor.

161 operatör ve şoför, 125 işçi olmak üzere toplamda 286 personel sahada vardiyalar halinde aralıksız görev yapıyor. 30 greyder, 10 dozer, 20 traktör kepçe, 17 lastikli loder, 1 paletli loder, 50 kar bıçaklı kamyon, 15 arazöz, 18 mini case olmak üzere toplamda 161 adet kamyon ve iş makinası ile yürütülen çalışmalar sonucunda kent genelinde kapalı olan 109 mahallede aralıksız çalışmalar yürütülüyor. 70 mahallenin yolu ulaşıma açıldı. 39 mahalle yolunun açılması içinde çalışmalar sürüyor.

Samsun'da karla mücadele: 109 mahalleden 70'i açıldı
Samsun'da karla mücadele: 109 mahalleden 70'i açıldı
Samsun'da karla mücadele: 109 mahalleden 70'i açıldı

YORUMLAR
500
Atakum Belediyesi'nden aralıksız kar mücadelesi Atakum Belediyesi'nden aralıksız kar mücadelesi Bu da kardan mezar Bu da kardan mezar

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da karla mücadele: 109 mahalleden 70'i açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
16:00 Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce görüştüğü eski sevgilisinin ifadesi sızdı: Bana mesaj attı ve "korkuyorum" dedi!
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:30:51. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da karla mücadele: 109 mahalleden 70'i açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement