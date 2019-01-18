Samsun'da Karne Heyecanı

SAMSUN'da 2018-2019 eğitim- öğretim dönemi birinci yarıyıl sona ererken, öğrenciler de karne sevinci yaşadı.

SAMSUN'da 2018-2019 eğitim- öğretim dönemi birinci yarıyıl sona ererken, öğrenciler de karne sevinci yaşadı.



Samsun'da 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi birinci yarıyılının sona ermesi nedeniyle Canik ilçesinde bulunan Hasköy Cumhuriyet İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Vali Kaymak, sadece öğretmenin gayretiyle sonuç alınamayacağını belirterek, "Velinin, sosyal çevrenin de çocuğun gelişimine etkisi var. Değerli velilerimize öneriyoruz; bir çocuk sadece ders çalışarak hayata hazırlanamaz. Mutlaka bir sosyal etkinlik yapsın, bir müzik aleti çalsın. Bir sanat faaliyetinde bulunsun" dedi.



Programda halk oyunu gösterileri yapılıp öğrencilerin müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ardından Vali Kaymak, sınıflarda öğrencilere karne dağıttı. Samsun'da 245 bin 40 öğrenci ve 20 bin öğretmen bugün itibariyle sömestir tatiline girdi.



- Samsun

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