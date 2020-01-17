Samsun'da karne heyecanı - Son Dakika

Samsun'da 263 bin öğrenci, karne alarak yarı yıl tatiline girdi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, İlkadım Yeşilyurt Demir Çelik İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin en temel taşlarından birinin öğretmen olduğuna işaret etti.

Çocukların okullarında kaliteli eğitim almalarını ve iyi bir insan olarak geleceğe hazırlanmalarını önemsediklerini belirten Kaymak, şöyle devam etti:

"Bugün Samsun'da 1175 okulda 263 bin öğrenci karne alacak. Samsun kamu, özel okullarımız ve 2 üniversitesi ile bir eğitim kentidir. Devletimiz gerekli altyapıları oluşturarak bu sene sonunda inşallah bütün okullarımız ikili eğitimden tekli eğitime geçecektir. Son yıllarda mevzuatta değişiklikler yapılıyor. Öğretmen arkadaşlarımız çok iyi takip ediyor. Ezberci eğitimden uzak, kendi kendine bir şey yapabilen, yorumlayabilen ve daha doğrusu ayakları üstünde durabilen bir gençlik ve çocuklar istiyoruz. Tasarım beceri atölyeleri hayatımıza girdi. Çocuklarımıza yeni bir şeyler katıyor. Öncelikle çocuklarımızda büyüğüne saygı, küçüğe sevgi, merhamet, eşitlik, adalet ve insan sevgisinin olması gerekir."

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu'nun güzel hedefler çizdiğini dile getiren Kaymak, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocuklara tatilde ödev yerine aileleri ile vakit geçireceği görevler veriliyor. Bunların arasında, 'Toplanın çocuklar yoğurt mayalıyoruz, sil süpür parlat, evi temizlemek yetmez sizi sokağa alalım, Türkiye haritası çiziyorum ve ellerimiz konuşsun' gibi eğlenceli görevler yer almaktadır. İşin büyük kısmı siz öğretmenlerimizin omuzundadır. Tek bir fert dahi feda edilemeyecek kadar kıymetlidir. Hepsine sahip çıkmak ve hayata kazandırmak zorundayız. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilelebet savunacak ve yaşatacak nesilleri yetiştirmek için cefakarca çalışan ve bugünlere gelmemizi sağlayan tüm öğretmenlere teşekkür ederim."

Konuşmanın ardından Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 1A, 1B ve 1C sınıflarındaki minik öğrencilere karnelerini dağıttı.