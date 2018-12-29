Son Dakika Haberleri: Samsun'da Kartpostallık Kar Manzarası

Samsun'da Kartpostallık Kar Manzarası

17 dakika önce

Samsun'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken kentin yüksek kesimlerinde de kartpostallık görüntüler oluştu.

Samsun'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken kentin yüksek kesimlerinde de kartpostallık görüntüler oluştu.

Samsun'da önceki gün başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Özellikle Ladik, Vezirköprü ve Havza ilçelerinde kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti. Kar yağan bölgeler beyaza bürünürken

kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Çocuklar ise kar topu oynayıp kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:54 Kaynak: DHA

Samsun, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saniyeler Önce Terk Ettiği TIR Çığ Altında Kaldı, Korku Dolu Anlar Kameraya Yansıdı Aleyna Tilki Kar Görünce Kendini Yerden Yere Attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarının Açıklayacağı Tarihi Açıkladı Erdoğan, İstanbul Adaylarının Açıklanacağı Salona Binali Yıldırım ile Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 16:11:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Kartpostallık Kar Manzarası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]