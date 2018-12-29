Samsun'da Kartpostallık Kar Manzarası
1 saat önce
Samsun'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken kentin yüksek kesimlerinde de kartpostallık görüntüler oluştu.
Samsun
'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken kentin yüksek kesimlerinde de kartpostallık görüntüler oluştu.
Samsun'da önceki gün başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Özellikle Ladik
, Vezirköprü
ve Havza
ilçelerinde kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti. Kar
yağan bölgeler beyaza bürünürken
kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Çocuklar ise kar topu oynayıp kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:13 Kaynak: DHA
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