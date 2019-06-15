Samsun'da kavga anı kamerada
1 saat önce
SAMSUN'da alkollü oldukları öne sürülen 2 kişi arasında çıkan kavga, anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:58 Kaynak: DHA
SAMSUN'da alkollü oldukları öne sürülen 2 kişi arasında çıkan kavga
, anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlkadım
ilçesinde, alkollü oldukları iddia edilen kimlikleri belirsiz 2 kişi, bilinmeyen nedenle yol ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri, aldığı yumruk ve tekmeler ile yere yığıldı. Kavga araya giren vatandaşlar tarafından sona erdi. Yumruk ve tekmeyle yaralanan adam, ihbar üzerine gelen ambulansla Samsun
Gazi Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- Samsun
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