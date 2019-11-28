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Samsun'da kavga ettiği kişi tarafından silahla yaralandı
6 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:02 Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde karşılaşan H.D. ile Adem A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, pompalı tüfekle Adem A'ya ateş etti.
Adem A, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.
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