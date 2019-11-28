Son Dakika Haberleri: Samsun'da kavga ettiği kişi tarafından silahla yaralandı
Son Dakika Güncel Samsun'da kavga ettiği kişi tarafından silahla yaralandı - Son Dakika

Samsun'da kavga ettiği kişi tarafından silahla yaralandı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.

Samsun'da kavga ettiği kişi tarafından silahla yaralandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde karşılaşan H.D. ile Adem A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, pompalı tüfekle Adem A'ya ateş etti.

Adem A, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

19 Mayıs, Samsun, Bafra, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seri katille ilgili flaş iddia! Ölümlerin sayısı 14'ü bulabilir
TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi Son dakika: Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yeni alışkanlıklarına tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 15:29:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da kavga ettiği kişi tarafından silahla yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]