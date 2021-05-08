Samsun'da kavga sırasında tüfekle vurulan kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahlı kavga sırasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba-Ayvacık yolu Cecil mevkisinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan O.K. ile K.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.K, tüfekle K.A'ya ateş etti.

Bacaklarından yaralanan K.A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.