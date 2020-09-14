16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, dehşete düşüren kavga kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, dehşete düşüren kavga kameraya böyle yansıdı

16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, dehşete düşüren kavga kameraya böyle yansıdı Samsun'da kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, dehşete düşüren kavga kameraya böyle yansıdı SAMSUN - Samsun'da kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Caddesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'niye baktın' mevzusu yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki Suriyeli uyruklu Eymen Hammamı ağır yaralandı. 112'ye ait ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Eymen Hammamı yapılan müdahalelere rağmen akşam saat 21.00 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-SLH-NT-Y)

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