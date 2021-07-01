Samsun'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hasbahçe Mahallesi'nde Şinasi Tekcan ile Erdinç S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Erdinç S, Tekcan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Tekcan, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tekcan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erdinç S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.