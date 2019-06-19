Samsun'da kavgada bıçaklı saldırı: 1 yaralı
1 saat önce
Samsun'da kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:42 Kaynak: İHA
'da kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, kavga sırasında arkadaşına saldırdığını iddia ettiği T.Y.P.'ye (21) bıçakla saldıran C.Ö. (19), T.Y.P.'yi kolundan ve bacağından yaraladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan T.Y.P., tedavi altına alındı. C.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Denizevleri Polis
Merkezinde ifadesi alınan C.Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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