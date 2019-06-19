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Samsun'da kavgada bıçaklı saldırı: 1 yaralı

1 saat önce

Samsun'da kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da kavgada bıçaklı saldırı: 1 yaralı, System.String[]
Samsun'da kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, kavga sırasında arkadaşına saldırdığını iddia ettiği T.Y.P.'ye (21) bıçakla saldıran C.Ö. (19), T.Y.P.'yi kolundan ve bacağından yaraladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan T.Y.P., tedavi altına alındı. C.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Denizevleri Polis Merkezinde ifadesi alınan C.Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:42 Kaynak: İHA
kavga, Atakum, Samsun, 3. Sayfa
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