Samsun'da kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafe cezası kesildi - Son Dakika

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Samsun'da kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafe cezası kesildi
7 saat önce
Samsun'un Alaçam ilçesinde kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak suçundan toplamda 34 bin 650 lira ceza uygulandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak suçundan toplamda 34 bin 650 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Alaçam ilçesi Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Soğukçam Mahallesi'nde, 3 kişi ile aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavgaya 6 kişi daha müdahil oldu.
Kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kavgaya karışan 11 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince, sosyal mesafe kuralına uymamaktan kişi başı 3 bin 150'şer liradan toplam 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:50 Kaynak: AA
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