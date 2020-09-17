Samsun'da kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan kişi öldü - Son Dakika

Samsun'un Ayvacık ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Osmanlı Mahallesi'nde A.K. (18) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma başladı.

Ardından çıkan kavgayı ayırmak isteyen Kemal Kalaycı (60), A.K. (18) tarafından yakın mesafeden tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kalaycı, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan A.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.