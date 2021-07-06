Samsun'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi Uğur Mumcu Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar B. idaresindeki 55 ALH 12 plakalı otomobil kavşakta Ömer T. yönetimindeki 55 AYE 21 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Birgül B.(25) yaralanarak 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun 'da kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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