Samsun'da Kavşakta Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Samsun'da kavşakta iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun
'da kavşakta iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kale
Mahallesi Atatürk Bulvarı
Cumhuriyet Dış Kavşakta saat 05.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gül Can idaresindeki 55 ANP 49 plakalı otomobil kavşakta, Ali Çalış
yönetimindeki 55 SP 057 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da 19 Mayıs
Bulvarı'na savrulurken, kapalı kasa kamyonet ise devrildi. Kazada araç sürücüleri Ali Çalış ile Gül Can yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:18 Kaynak: İHA
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