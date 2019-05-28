Son Dakika Haberleri: Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu
Son Dakika Dünya Haber

Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu

58 dakika önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 20 gündür kayıp 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçaları, ayakkabı ve giysi bulundu

Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu, System.String[]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 20 gündür kayıp 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçaları, ayakkabı ve giysi bulundu.

İstismara uğradığı iddia edilen Ecrin cinayetiyle ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, "100 metreye yayılmış şekilde küçük bir çocuğa ait kafatası, kaburga ve kaval kemiği bulundu. Vücut bütün halde değil." açıklamasını yaptı. Bulunan parçaların adli tıpa gönderildiği belirtildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:08 
Vezirköprü, Samsun, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Minik Ecrin'in ölümüyle ilgili kan donduran gelişme: Üvey amca takibe alındı! Çocuk istismarını anlatan kitapta bulunan iğrenç satırlar, sosyal medyada büyük tepki topladı Altın Günü Düşüşle Kapattı! İşte Son Durum Cani koca, baldızı ile birlikte olabilmek için karısını öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:06:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]