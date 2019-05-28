Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu
58 dakika önce
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 20 gündür kayıp 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçaları, ayakkabı ve giysi bulundu
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:08
'un Vezirköprü
ilçesinde 20 gündür kayıp 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçaları, ayakkabı ve giysi bulundu.
İstismara uğradığı iddia edilen Ecrin cinayetiyle ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, "100 metreye yayılmış şekilde küçük bir çocuğa ait kafatası, kaburga ve kaval kemiği bulundu. Vücut bütün halde değil." açıklamasını yaptı. Bulunan parçaların adli tıpa gönderildiği belirtildi.
Minik Ecrin'in ölümüyle ilgili kan donduran gelişme: Üvey amca takibe alındı!
Çocuk istismarını anlatan kitapta bulunan iğrenç satırlar, sosyal medyada büyük tepki topladı
Altın Günü Düşüşle Kapattı! İşte Son Durum
Cani koca, baldızı ile birlikte olabilmek için karısını öldürdü