Son Dakika Haberleri: Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı (2)

Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı (2)

4 saat önce

- Olay yerinden detaylar SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu köye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu.

- Olay yerinden detaylar SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu köye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu.
Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı (2)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:20 Kaynak: AA
Vezirköprü, Samsun, Güncel
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