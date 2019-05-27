Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı (2)
4 saat önce
- Olay yerinden detaylar SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu köye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:20 Kaynak: AA
- Olay yerinden detaylar SAMSUN - Samsun
'un Vezirköprü
ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu köye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu.
Müge Anlı'da Ecrin'in Amcasının "Şeytan" İddiası Stüdyodakileri Şoke Etti
Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Verdiğiniz Oylar İç Edildi, Çalındı
Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı