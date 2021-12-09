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Kaybolan 130 küçükbaş hayvanı drone ile bulunan çiftçinin sevinci - Son Dakika

Kaybolan 130 küçükbaş hayvanı drone ile bulunan çiftçinin sevinci

09.12.2021 14:58

Samsun'un Asarcık ilçesinde ailesi ile hayvancılıkla uğraşan Erkan Lafçı, kaybolan 130 küçükbaş hayvanının jandarma tarafından bulunmasının sevincini yaşıyor.

Samsun'un Asarcık ilçesinde ailesi ile hayvancılıkla uğraşan Erkan Lafçı, kaybolan 130 küçükbaş hayvanının jandarma tarafından bulunmasının sevincini yaşıyor.

Sürüsü jandarma tarafından drone yardımı ile yaklaşık 5 kilometre uzakta Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi'nde ormanlık alanda toplanmış halde bulunan Lafçı, AA muhabirine, koyunların hepsinin gebe olduğunu söyledi.

Bir süre önce gebe koyunları ayırdıklarını anlatan Lafçı, dün sabah hayvanların ahırda olmadığını fark edince jandarmadan yardım istediklerini belirtti.

Lafçı, "Gece kapıların hepsi kapalıydı. Gece aşırı şekilde rüzgar vardı. Sabah kapılar açıktı ve koyunlar yoktu. Jandarma ile birlikte koyunları aradık. Sağ olsun jandarma koyunlarımızı buldu. Hayvanları teslim aldık ve geldik. Şu an hayvanlarda bir eksiğimiz yok." dedi.

Kredi ile aldıkları koyunlar bulunduğu için çok mutlu olduklarını dile getiren Lafçı, şüphelendikleri kimsenin olmadığını söyledi.

Lafçı, uzak noktaya birileri tarafından mı götürüldüklerini yoksa koyunların kendilerinin mi gittiğini merak ettiklerini sözlerine ekledi.

Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı, Ladik Komando Bölük Komutanlığı ile JASAT ekipleri, drone ve iz takip köpeğinin yardımıyla dün yürüttükleri 4 saatlik çalışmayla kayıp koyunları bulmuştu.

Kaybolan 130 küçükbaş hayvanı drone ile bulunan çiftçinin sevinci
Kaybolan 130 küçükbaş hayvanı drone ile bulunan çiftçinin sevinci
Kaybolan 130 küçükbaş hayvanı drone ile bulunan çiftçinin sevinci
Kaybolan 130 küçükbaş hayvanı drone ile bulunan çiftçinin sevinci
Kaybolan 130 küçükbaş hayvanı drone ile bulunan çiftçinin sevinci
Kaybolan 130 küçükbaş hayvanı drone ile bulunan çiftçinin sevinci
Kaybolan 130 küçükbaş hayvanı drone ile bulunan çiftçinin sevinci
Kaybolan 130 küçükbaş hayvanı drone ile bulunan çiftçinin sevinci
Kaybolan 130 küçükbaş hayvanı drone ile bulunan çiftçinin sevinci

Jandarma, Asarcık, Samsun, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaybolan 130 küçükbaş hayvanı drone ile bulunan çiftçinin sevinci - Son Dakika


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