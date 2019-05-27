Son Dakika Haberleri: Samsun'da kaybolan Ecrin'den acı haber geldi (2)- Yeniden

Samsun'da kaybolan Ecrin'den acı haber geldi (2)- Yeniden

3 saat önce

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'nde denetim yapan orman muhafaza memurları ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları buldu.

Samsun'da kaybolan Ecrin'den acı haber geldi (2)- Yeniden, System.String[]
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'nde denetim yapan orman muhafaza memurları ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları buldu. Olay yerinde yapılan incelemede ceset parçalarının evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde bulunan ayakkabının da Ecrin'in kaybolduğu gün ayağındaki ayakkabıları olduğu belirtildi. Ceset parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs'ta evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile  AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile havadan taranırken, güvenlik güçleri tarafından da karadan karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı.  Jandarma komando ekipleri  Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışması yürüttü.
Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler de baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan ekipler, küçük kıza ulaşamayınca geçen hafta arama çalışmaları durduruldu.
ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BULDU
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı ile dere yatağına jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede bulunan ceset parçalarının evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde bulunan ayakkabının da Ecrin'in kaybolduğu gün ayağındaki ayakkabıları olduğu belirtildi. Ceset parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ceset parçalarının bulunduğu dere yatağı ile Ecrin'in kaybolduğu evin arasında 1 kilometre mesafe olduğu belirlendi.
Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de küçük kızın cansız bedeninin evlerinin uzağındaki ormanlık alandaki dere yatağında bulunduğunu belirterek üzgün olduklarını söyledi.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:30 Kaynak: DHA
Adli Tıp Kurumu, Vezirköprü, Samsun, Güncel
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