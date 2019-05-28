Samsun'da kaybolan Ecrin'den acı haber geldi (3)

'KAFATASI VE DAĞINIK HALDE KEMİKLER BULUNDU'

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı tarafından kayıp Ecrin Kurnaz'a ait kemik parçaları bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şu ifadeler yer aldı:

"07.05.2019 tarihinde kaybolan 1.5 yaşındaki çocuk Ecrin Kurnaz'a ilişkin olarak 'Kişiyi Hürriyetinden Alıkoyma ve Kasten Adam Öldürme' suçlarına ilişkin olarak soruşturmaya devam edilmekte olup evinin 6 kilometre ötesinde çocuk ayakkabısı bulunması üzerine, ayakkabının kaybolan çocuğun ayakkabısı ile aynı vasıflara haiz olması nedeniyle, tespit edilen bölgede arama tarama faaliyetlerine başlanılmıştır. Arama çalışmaları neticesinde dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunmuş olup, tespit edilen kemiklerin kaybolan çocuğa ait olup olmadığı hususunda, olay yeri inceleme işlemleri Cumhuriyet Savcısı huzurunda devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."