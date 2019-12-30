Samsun'da kaybolan iki çocuk bulundu - Son Dakika
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Samsun'da kaybolan iki çocuk bulundu

6 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde kaybolan iki çocuk yaklaşık 8 saat sonra evlerine döndü.

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Samsun'un Atakum ilçesinde kaybolan iki çocuk yaklaşık 8 saat sonra evlerine döndü.

Alınan bilgiye göre, Küçükkolpınar Mahallesi'nde 9 yaşındaki Muhammet Gültek ile 8 yaşındaki arkadaşı İnanç Efe Kartal, gezmek amacıyla evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Ailelerinin ihbarı üzerine itfaiyenin arama kurtarma ile polis ekipleri, iki arkadaşın bulunması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 8 saattir aranan çocuklar, evlerine dönünce çalışmalar sonlandırıldı.

Çocuklarının döndüğünü gören Kartal'ın anne ve babası gözyaşlarını tutamadı.

Kartal, Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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