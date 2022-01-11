Samsun'da kaybolan kişinin bulunması için deniz ve karada çalışma yapılıyor - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde deniz kenarında eşyaları bulunan kişinin bulunması amacıyla deniz ve karada arama çalışması gerçekleştiriliyor.

Alınan bilgiye göre, temizlik görevlileri, 4 Ocak'ta Körfez Mahallesi Kurupelit Yat Limanı'ndaki deniz kenarında elbise buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Şehit Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri, yaptıkları incelemede, elbisenin yanı sıra araç anahtarı bulunan eşyaların Süleyman Kaya'ya (72) ait olduğunu belirledi.

Adresine giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Kaya'ya ulaşamadı. Bilgi verilen ailesi ise Kaya hakkında kayıp ihbarında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar denizden, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ise kara ve havadan arama çalışması yürütüyor.

Devam eden çalışmalarda henüz Kaya'ya ait bir ize rastlanmadı.