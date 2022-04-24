Kayınpederini silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kayınpederini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

24.04.2022 19:28
Kayınpederini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Samsun'da boşanma aşamasındaki eşinin babasını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Samsun'da boşanma aşamasındaki eşinin babasını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Yıldız Mahallesi'nde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan, boşanma aşamasındaki karısının babası İbrahim Bişi'yi (44) silahla yaralayan Ali B'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan Ali B, 23 Nisan günü kayınpederi İbrahim Bişi'ye tüfekle ateş ederek yaralamış ve kaçmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Bişi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Ali B. ise Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

Kayınpederini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Kayınpederini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Kayınpederini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Kayınpederini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Kayınpederini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayınpederini silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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