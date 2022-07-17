Samsun'da kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları 10 gündür sürüyor - Son Dakika
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Samsun'da kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları 10 gündür sürüyor

17.07.2022 16:12
Samsun'da kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları 10 gündür sürüyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli Emine Nur Ayhan için İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ile İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Yeşilırmak Nehri'nde arama yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığı komando timleri iz takip ve kadavra köpekleriyle, jandarma asayiş timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) istihbarat timleri, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalara karadan devam ediyor. Çalışmalarda alan, havadan da dron yardımıyla taranıyor.

Samsun'da 7 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan Emine Nur Ayhan'ın ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.???????

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Kaynak: AA

Çarşamba, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları 10 gündür sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları 10 gündür sürüyor - Son Dakika
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