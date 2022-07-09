Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışma yapılıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli E.A'nın bulunması için güvenlik güçlerinin yanı sıra AFAD ekipleri, bölgede çalışma yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler de bu kapsamda Yeşilırmak Nehri'nde çalışma yürüttü.

Arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.