Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışma yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışma yapılıyor

09.07.2022 18:17
Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışma yapılıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli E.A'nın bulunması için güvenlik güçlerinin yanı sıra AFAD ekipleri, bölgede çalışma yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler de bu kapsamda Yeşilırmak Nehri'nde çalışma yürüttü.

Arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

YORUMLAR
500
Son dakika! Otomobil kanala girdi: 1 yaralı Son dakika! Otomobil kanala girdi: 1 yaralı Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışma yapılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:55 Alman takımından ilginç hareket! Fenerbahçeli taraftarın Sörloth yorumuna yanıt verdiler
17:28 Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı! Kötü haberi ünlü spor yazarı verdi
17:03 Türk Tabipleri Birliği'nden, Bahçeli'nin "Kapatılsın" sözlerine cevap: Burada olmaya devam edeceğiz
16:52 Acun Ilıcalı karşılaşma öncesi canlı yayında bombayı patlattı! Doğukan Sinik, Hull City'de top koşturacak
16:20 Kaza yapan alkollü turist araçtan inmedi, polisi dinlemeyerek kameralara poz verdi!
16:01 Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz
16:00 Kurbanlık keçi doğum yapınca kesilmedi!
15:19 Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım
15:16 Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 18:23:48. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışma yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement