Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

11.07.2022 15:14

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli E.A'nın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Yeşilırmak Nehri'nde arama çalışmalarına devam ediyor.

Arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Samsun'da 7 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan E.A'nın ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı.

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Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışma yapılıyor Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışma yapılıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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