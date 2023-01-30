Samsun'da kayıp şahıs ormanlık alanda asılı halde bulundu - Son Dakika
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Samsun'da kayıp şahıs ormanlık alanda asılı halde bulundu

30.01.2023 10:26
Samsun'da kayıp şahıs ormanlık alanda asılı halde bulundu

Samsun'da 2020 yılından beri kayıp olan bir kişi ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu.

Samsun'da 2020 yılından beri kayıp olan bir kişi ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının 2020 yılında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilen Mustafa Pala(35), dün akşam ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu.

Olay polise haber verildi. Polis olay yerinde incelemeler yaptı, delil topladı.

Mustafa Pala'nın 'öldürülerek asılmış olma ihtimali' üzerinde duruluyor. Pala'nın cesedi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere bugün İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da kayıp şahıs ormanlık alanda asılı halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da kayıp şahıs ormanlık alanda asılı halde bulundu - Son Dakika
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