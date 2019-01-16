Son Dakika Haberleri: Samsun'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Aranıyor

Samsun'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Aranıyor

1 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yapan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'dan haber alınamıyor.

Samsun'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Aranıyor, System.String[]
Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yapan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'dan haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hojayev (20), 2 gün önce Vezirköprü ilçesine giderek Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yapmak için çadır kurdu.

Yakınları, üniversiteli gence ulaşamayınca kanyonda tekne sahibi olan Muhittin Çataloğlu'na ulaştı.

Hojayev'in kamp yaptığı alana giden Çataloğlu, burada gencin çadırını, çantasını ve montunu buldu ancak kendisine ulaşamadı.

Çataloğlu, bunun üzerine jandarmaya haber verdi. İhbarı değerlendiren ilçe jandarma ekipleri, yaptıkları aramada Hojayev'i bulamadı.

Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Şubesi ekipleri, üniversiteli gencin bulunması için arama çalışması başlattı.

Çalışmalar, canlı ve ceset arama köpekleriyle sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:44 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkasında Gizemli Bir Video Bırakan Üniversiteli Genç, Sırra Kadem Bastı Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var

Eve Getirilen Koliler, Uyuşturucu Ticareti Yapan İmam Nikahlı Çifti Ele Verdi Usta Sanatçı Müşerref Akay, Katıldığı Programda Hangi Siyasi Partiyi Desteklediğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 13:07:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]