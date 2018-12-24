Son Dakika Haberleri: Samsun'da Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Samsun'da Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

1 saat önce

SAMSUN'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Samsun'da Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı, System.String[]
SAMSUN'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Samsun- Ankara Karayolu üzerinde dün gece meydana geldi. Samsun'dan Ankara yönüne giden C.Ö.Ü. yönetimindeki 19 BC 877 plakalı otomobil, Sefer S.'nin kullandığı 34 ZD 5540 plakalı otomobille çarpıştı. 

Kazada, C.Ö.Ü. hafif yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Sefer S. (39) ile aynı araçta bulunan İlhan Şen (19), Salih S. (11), Dila S. (9), Şerkan Ş. (16), Şehri S. (39) ve Berat S. (7) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi  ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan İlhan Şen, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Dila S., Salih S. ile Serkan Ş.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:56 Kaynak: DHA

Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öfkeli Adam, Arabasına Çarpan Sürücüyü Yumruk Darbeleriyle Bayılttı Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar

Evli ve 2 Çocuk Babası, 1600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atladı Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 10:02:41. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]